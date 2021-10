Belgio, Stuyven a Evenepoel: “Certe questioni devono rimanere private”

25-10-2021 17:34

Proseguono in Belgio le polemiche per come è stata gestita la corsa ai Mondiali di Lovanio e per le dichiarazioni rilasciate da Remco Evenepoel nei giorni successivi all’evento.

Ad intervenire oggi, rilanciando un caso che rischia davvero di lasciare seri strascichi nella nazionale del c.t. Sven Vanthourenhout, è stato il vincitore dell’ultima Milano-Sanremo Jasper Stuyven il quale sostanzialmente ha preso anche lui posizione contro il giovane ed irrequieto talento della Deceuninick-Quick Step.

Quest’ultimo, secondo Stuyven, avrebbe sbagliato non solo a riferire in tv certe cose interne alla squadra ma anche a non partecipare al meeting virtuale avvenuto nei giorni scorsi fra tutti i corridori della nazionale belga.

“C’erano tutti tranne Remco. Era stato avvisato, ma ha pensato non fosse necessario. Penso sia una vergogna, soprattutto perché ha ritenuto necessario dire certe cose in tv. Questo ha messo nei guai alcuni di noi” ha affermato l’alfiere della Trek-Segafredo.

“Penso che ogni tanto Remco debba essere frenato dal suo entourage. Deve ancora imparare quando può o non può dire certe cose. Anche un corridore fortissimo come lui dovrebbe capire che alcune questioni dovrebbero rimanere private”.

Stuyven poi ha dichiarato che, secondo lui, anche con una condotta di gara differente per Evenepoel non sarebbe cambiato nulla a livello di risultato finale.

“In primo luogo, avrebbe dovuto correre in maniera diversa. Quello che ha fatto – correre a tutta nella prima fuga, gesticolare e attaccare in continuazione fino a quando siamo giunti nel finale – può farlo chiunque. Ma anche se si fosse risparmiato, non sarebbe mai potuto scappare ad Alaphilippe” ha chiosato il classe 1992 di Lovanio.

OMNISPORT