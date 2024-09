Belgrado, altro derby di violenza: aggressione ultrà Partizan negli spogliatoi dopo il ko, allenatore ferito

Dopo il derby di Vienna alta tensione anche nella stracittadina di Belgrado tra Partizan e Stella Rossa: a pagarne le conseguenze il tecnico locale

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Derby ad altissima tensione, quello di Belgrado tra Partizan e Stella Rossa. A pagarne le conseguenze è stato Aleksandar Stanojevic, allenatore della squadra di casa, travolta 4-0 dalla capolista. Nel post partita alcuni ultras sono riusciti a fare irruzione nello spogliatoi, prendendo di mira il tecnico.

Follia nel campionato serbo: il derby di Belgrado finisce male

In campo non c’è stata storia: la Stella Rossa, che sta dominando in patria con un bilancio di sette successi e un pareggio, ha letteralmente asfaltato i padroni di casa in un derby a senso unico. Ma sono stati ‘i tempi supplementari’ del match di Belgrado a tenere banco, ovvero quanto è successo dopo il triplice fischio. A partire da quanto si è registrato tra gli stessi giocatori del Partizan, che si sono picchiati nel tunnel che conduce agli spogliatoi. Per ripristinare l’ordine si è reso necessario l’intervento della polizia. Non è finita qui, perché poi la situazione è ulteriormente degenerata.

L’irruzione degli ultras nello spogliatoio del Partizan

Quando si è presentato in sala conferenza per le dichiarazioni di rito post partita, l’allenatore dei bianconeri Aleksandar Stanojevic aveva dei cerotti sul volto. Già, alcuni ultras del Partizan, furibondi per l’esito del derby, erano in precedenza riusciti a irrompere negli spogliatoi, rompendo delle finestre. “Non c’è stato alcuno scontro fisico – ha spiegato Stanojevic -. Il vetro si è semplicemente rotto e mi sono procurato dei tagli. Ho perso un po’ di sangue, ma nello stesso tempo non volevo evitare la conferenza”. Il tecnico ha poi ha aggiunto di aver incassato la peggiore sconfitta della sua carriera e ha chiesto scusa a tutti i tifosi per l’epilogo il 174esimo di Belgrado.

Derby infuocati e il sostegno dell’allenatore della Stella Rossa

In difesa di Stanojevic si è schierato il collega della Stella Rossa, Vladan Milojevic: “Non diamo una bella immagine, queste cose non fanno bene al calcio, che non dovrebbe mai essere elevato ai livelli di una guerra”. Il derby di Belgrado fa seguito agli incidenti che si sono verificati nel torneo austriaco in occasione della stracittadina della capitale tra Rapid e Austria Vienna. All’Allianz Stadion un’altra pagina nera per il calcio, con scontri accesi tanto sul terreno di gioco quanto sugli spalti.