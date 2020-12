Belinelli: "Felice di essere tornato a Bologna, casa mia"

Durante l’evento Gazzetta Sports Awards, Belinelli ha ricevuto il premio ‘leggenda’. Il suo approdo alla Virtus Bologna è l’argomento principale: “Sono tornato a casa. Sono felice perché ho trovato un progetto solido, tanta voglia di far bene. Gli obiettivi sono tanti e faremo di tutto per cercare di centrarli. La Virtus per me rappresenta tanto. Giocavo a San Giovanni in Persiceto poi sono arrivato alle V-Nere e lì sono cresciuto. Era una squadra pazzesca, con Ginobili e tanti altri fenomeni, allenata da Ettore Messina. Poi il passaggio alla Fortitudo, anni importanti, con uno scudetto vinto e una finale di Eurolega. Infine, i 13 anni in Nba. E ora di nuovo a casa”.

OMNISPORT | 14-12-2020 23:45