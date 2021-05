Belinelli non nasconde la sua ambizione: "Possiamo sognare di vincere il campionato"

Dopo l’eliminazione in Eurocup e la conseguente mancata qualificazione alla prossima Eurolega , alla Virtus Bologna non è rimasto che focalizzarsi sul campionato e, in particolare, sui playoff scudetto appena cominciati.

Partita con due vittorie in altrettante sfide contro Treviso , la formazione bolognese, in teoria, avrebbe le carte in regola per arrivare fino in fondo al torneo e contendere alle altre favorite ( Olimpia Milano su tutte) il titolo nazionale, un obiettivo ambizioso per il quale sarà fondamentale avere il miglior Marco Belinelli .

L’ex Spurs , tornato in Italia dopo una carriera NBA iniziata nel 2007, ha messo a segno 40 punti complessivi nelle prime due gare contro la De’ Longhi, un apporto che, se confermato nei prossimi impegni, potrebbe certamente portare molto lontano la Virtus, squadra che il nativo di San Giovanni in Persiceto sogna di portare il prima possibile ai vertici in Italia e non solo.

“Sono tornato per questo. Perché il progetto punta in alto, perché possiamo sognare di vincere il campionato . Vogliamo centrare l’obbiettivo per noi, la società e la città di Bologna, sperando di poter presto riavere i nostri tifosi ” ha affermato al Foglio il classe 1986 che poi si è soffermato sul valore del campionato italiano.

“Penso che sia un bel campionato . Bello e particolare. Ci sono squadre che sulla carta sono più forti come Milano, Venezia, Sassari, Brindisi, noi, ma è un campionato così equilibrato che non bisogna mai dare nulla per scontato . Non si può sottovalutare nessun avversario, altrimenti finisce come a noi all’ultima della stagione regolare che abbiamo perso con Trento. Bisogna avere rispetto di ogni avversario . Sono contento di giocarci e di farlo con la Virtus, una squadra che giustamente ha delle ambizioni ” ha detto un determinato Belinelli.

OMNISPORT | 15-05-2021 12:27