Belle sfide in Norvegia

Odd-Sandefjord (mercoledì 28 luglio ore 19:00)

Perdendo 3-0 sul campo dello Strömsgodset, l’Odd ha rimediato il secondo ko in 3 turni ed è scivolato in nona posizione con 19 punti.

Reduce dall’1-1 con l’Haugesund, il Sandefjord alloggia a quota 16: i rossoblù sono undicesimi.

Ricordato che l’Odd ha un buon ruolino interno (3-2-0) e che il Sandefjord in trasferta non conosce mezze misure (2-0-3), ci sbilanciamo.

Pronostico

Gli ultimi 2 confronti diretti si sono conclusi in parità; questa volta scegliamo l’Odd e lo facciamo in maniera così decisa da mettere il segno 1 in cassaforte.

Lilleström-Sarpsborg 08 (mercoledì 18 luglio ore 19:00)

Passando sul campo dello Stabæk, il Lilleström ha interrotto una mini serie di 2 pareggi e si è portato a quota 21: la prestigiosa (5 titoli nazionali in bacheca) matricola giallonera è sesta.

Reduce dall’1-1 con il Mjøndalen, il Sarpsborg 08 è dodicesimo con 14 punti.

Ricordato che il Lilleström in casa sa il fatto suo (4-1-1) e che il Sarpsborg 08 ha l’attacco meno prolifico del campionato, ci sbilanciamo.

Pronostico

Il confronto diretto più recente ha premiato il Lilleström: puntiamo con decisione sul bis dei ragazzi di Geir Bakke.

OMNISPORT | 28-07-2021 11:43