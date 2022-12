Bellingham: "Mbappé tra i migliori giocatori al mondo"

05-12-2022 15:46

Astro nascente della nazionale inglese, Jude Bellingham sta trovando la sua definitiva consacrazione in questo Mondiale in Qatar. Ai microfoni dell’emittente beIN Sports, il prolifico centrocampista del Borussia Dortmund, ha parlato del prossimo avversario della nazionale dei Tre Leoni ai quarti di finale: la Francia. Sfida in programma sabato alle 20 allo stadio “Al-Bayt” di Al-Khor.

In particolare, anche riferendosi alla stella transalpina Kylian Mbappé, Bellingham ha riferito: “Probabilmente è il miglior giocatore al mondo in questo momento, insieme ad altri due o tre. C’è davvero tanto talento all’interno della nazionale francese. Non vediamo l’ora di affrontarla. Vogliamo competere proprio contro questo tipo di squadre. Credo che si assisterà a una grande partita”.