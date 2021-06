Belotti alla Juventus? Cairo: “Mai nella vita, non scherziamo”

Andrea Belotti potrebbe essere uno dei grandi protagonisti della sessione estiva di calciomercato. Il contratto che lo lega al Torino scadrà nel 2022 e il fatto che negli ultimi mesi non si sia arrivati ad un’intesa sul rinnovo, lo rende particolarmente appetibile.

Non è quindi un caso che il nome del ‘Gallo’ nelle ultime settimane sia stato accostato a quello di diversi top club italiani e, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, tra le società che stanno valutando il suo profilo c’è anche la Juventus.

Vedere colui che negli ultimi sei anni è stato il vero trascinatore del Torino con la maglia bianconera addosso sarebbe ovviamente un qualcosa di clamoroso e comunque, a rendere ancora più complicata tale ipotesi c’è la volontà di Urbano Cairo.

Il presidente granata infatti, non darebbe il benestare ad un’operazione che potrebbe rendere rovente l’ambiente nella piazza di fede torinista.

“La Juventus su Belotti? Mi sembra una cosa lunare – si legge su ‘Tuttosport’ – Anche solo in prospettiva. Non ho avuto alcun tipo di approccio con la Juventus a questo proposito. E, anche qualora me lo chiedessero, mai nella vita. Alla Juve, non scherziamo”.

Le strade che portano ad un Belotti in bianconero sembrano quindi chiuse, visto che Cairo ha di fatto già eretto un muro.



OMNISPORT | 09-06-2021 09:47