Belotti ko, Juric allontana il mercato: "Gennaio non mi piace"

01-12-2021 14:14

Sarà un Torino in piena emergenza quello che affronterà l’Empoli nel posticipo della 15a giornata di Serie A.

La partita contro la Roma ha lasciato il segno, aumentando la già lunga lista di indisponibili, che comprende adesso anche Andrea Belotti e Koffi Djidji.

Il centravanti, in particolare, dovrà stare lontano dai campi a lungo, per circa due mesi, dopo la lesione muscolare riportata all’Olimpico, ennesimo contrattempo della stagione del Gallo, condizionata anche dall’interruzione delle trattative per il rinnovo del contratto con il Toro, che scadrà nel prossimo giugno.

Alla vigilia della gara contro l’Empoli, Ivan Juric ha fatto il punto sui tempi di recupero di Belotti, per poi allontanare il ricorso al mercato di gennaio.

“Belotti è un giocatore come gli altri, dobbiamo guardare avanti, ma mi spiace per lui perché stava dando segnali importanti. Spero torni per la metà di febbraio”.

“Il mercato di gennaio non mi piace granché. Se potremo prendere qualcuno che possa alzare il livello va bene, altrimenti valorizzeremo chi abiamo in rosa. Penso comunque che faremo poco”.

OMNISPORT