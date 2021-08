Belotti va ko: sostituito contro la Cremonese

Non arrivano buone notizie per il Torino dopo il complicato primo tempo contro la Cremonese, nella sfida valida per i trentaduesimi di Coppa Italia.

Dopo un duro scontro con Bartolomei che lo ha colpito duramente alla caviglia destra, Andrea Belotti è stato costretto ad alzare bandiera bianca abbandonando il campo al 40′ dopo aver tentato invano di proseguire.

Nonostante l’evidente dolore, il ‘Gallo’ è comunque uscito sulle gambe ed è stato sostituito dal classe 2000 Nicola Rauti.

Ad una settimana dall’inizio del campionato di Serie A, Ivan Juric – all’esordio da tecnico del Toro – non ha voluto correre inutili rischi togliendo dal campo l’attaccante campione d’Europa.

Nelle prossime ore verranno valutate le condizioni dell’attaccante bergamasco.

