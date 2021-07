Ben White vicino all'Arsenal: affare da 58 milioni

Dopo i primi due tentativi non andati a bersaglio, il terzo sembra aver sortito gli effetti sperati. L’Arsenal ha sbloccato la trattativa che porterà ad Emirates il difensore del Brighton Ben White.

L’accordo tra i due club è maturato sulla base di un trasferimento che porterà nelle casse dei ‘The Seagulls’ una cifra monstre da 58 milioni di euro. Respinte al mittente le prime proposte fatte pervenire dal club allenato da Mikel Arteta.

Il Brighton, infatti, aveva detto ‘no’ alla prima offerta da 48 milioni di euro, senza vacillare nemmeno di fronte al rialzo da 55 milioni di euro. La trattativa, che sembrava in piena fase di stallo, è proseguita a fari spenti durante la rassegna di Euro 2020 e nelle ultime ore è stato raggiunto un principio d’accordo tra le parti.

Il difensore centrale, già entrato nel giro della nazionale di Gareth Southgate, è reduce da una stagione più che positiva con il Brighton, basti pensare che in Premier, quest’anno, ha giocato 36 partite su 38. Quelle che verranno, salvo imprevedibili colpi di scena, le giocherà con la maglia dell’Arsenal.

Il centrale brittanico attualmente si trova in vacanza e dovrebbe far rientro in quel di Londra il 26 luglio, prima data utile per sostenere le visite mediche e mettere nero su bianco la nuova avventura con la maglia dell’Arsenal.

OMNISPORT | 17-07-2021 09:06