Benevento: Fabio Cannavaro prende il posto di Caserta

20-09-2022 10:53

Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore del Benevento. Prende il posto dell’esonerato Fabio Caserta che dopo sei giornate di campionato aveva collezionato due vittorie, un pareggio e tre sconfitte, di cui due, le ultime, consecutive, contro Cagliari e Brescia.

L’ex Pallone d’Oro e capitano della Nazionale Fabio Cannavaro si appresta quindi ad affrontare la sua prima avventura assoluta da allenatore nel campionato italiano. La su aultima esperienza in panchina risale al 2021 quando sciolse consensuale del suo contratto con il Guangzhou Evergrande, squadra allenata dal 2017. Prima le esperienze in Arabia Saudita con l’Al-Nassr e quelle in Cina con Guangzhou Evergrande appunto e Quanjian, oltre alla nazionale.

Curioso da notare, ma con Fabio Cannavaro al Benevento, diventano 3 i campioni del mondo 2006 ad allenare in Serie B dopo Inzaghi (Reggina) e Grosso (Frosinone).