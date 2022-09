Benevento: idea Fabio Cannavaro per la panchina

19-09-2022 13:25

Potrebbe essere stata fatale la sconfitta di Brescia per Caserta. Come si legge su La Gazzetta dello Sport, la giornata odierna potrebbe essere decisiva per il futuro di mister Fabio Caserta, che potrebbe addirittura non essere presente alla ripresa della preparazione: il presidente Oreste Vigorito sta riflettendo sul da farsi, agevolato anche dalla sosta del campionato.

7 punti in 6 partite, due sconfitte consecutive contro Cagliari e Brescia. Un inizio di stagione non cereto in linea con quanto si aspettava la dirigenza che ha come obiettivo quello di giocarsi un posto in serie A, passando magari dalla lotteria dei playoff.

Nel pomeriggio dovrebbe essere ufficializzato quindi l’esonero a Fabio Caserta. Per sostituirlo, la società campana sta pensando ad un nome importante come quello di Fabio Cannavaro. In mattinata – stando a quanto rivelato dal giornalista ed esperto di calciomercato della redazione di sky Sport, Gianluca di Marzio, attraverso il suo portale ufficiale – il direttore sportivo Foggia ha avuto dei contatti con l’ex capitano della Nazionale che è senza panchina dal settembre del 2021, quando ha risolto il proprio contratto con il Guangzhou Evergrande.