Benevento, Foulon sul piede di partenza: più SPAL che Cosenza

17-01-2023 13:29

Quindici presenze, non sempre da titolare: la posizione di Daam Foulon al Benevento scricchiola, tanto da essere diventato un uomo mercato per questa sessione invernale. Il terzino sinistro di Mechelen ha richieste dalla Serie B e dal Belgio.

Per lui sarebbe arrivata anzitutto una timida richiesta di informazioni da parte del Cosenza, prospettiva che il classe 1999 avrebbe declinato, non interessato. Foulon potrebbe invece accettare di buon grado l’offerta della SPAL, che farebbe felice anche il Benevento stesso. Nell’affare rientrerebbe anche lo scambio col pari ruolo ex Cagliari Alessandro Tripaldelli. Lo riporta Tuttomercatoweb.