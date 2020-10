Benevento, il retroscena su Llorente

L’inizio di campionato del Benevento ha confemato le ambizioni della squadra di Inzaghi, che ha chinato il capo solo contro l’Inter battendo Sampdoria e Bologna. Un avvio molto diverso rispetto a quello da incubo della stagione 2017-2018, quando i giallorossi, da debuttanti in A, dovettero aspettare dicembre per raggranellare il primo punticino. Un girone di ritorno da protagonista non bastò per centrare la salvezza, ma ora gli scenari sono ben diversi.

Intervistato da Radio Crc, il direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia ha fatto il punto sul mercato, svelando anche un retroscena e un rimpianto per un affare saltato in extremis: “Siamo soddisfatti del nostro mercato, ma dispiace non avere concluso la trattativa per Llorente: per problemi di compilazione delle liste non abbiamo potuto chiudere in tempo, ma nonostante ciò siamo contenti del nostro operato”.

Foggia ha poi ringraziato ed elogiato il presidente Oreste Vigorito per poi parlare di mister Inzaghi…: “È un uomo e un dirigente di altri tempi, ma è emozionante anche stare a contatto con Inzaghi. Durante le partitelle comunque non scendo in campo altrimenti finiremmo per litigare…”.

OMNISPORT | 12-10-2020 19:48