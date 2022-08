19-08-2022 13:00

Un’ipotesi a dir poco clamorosa viste le tempistiche, ma a Benevento si rischia già di cambiare guida tecnica. Le Streghe non hanno iniziato la propria stagione nel migliore dei modi, con l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Genoa e la sconfitta all’esordio in Serie B in casa contro il Cosenza. Due stop che hanno già fatto scattare più di qualche allarme.

Sembrerebbe in bilico la posizione del tecnico Fabio Caserta che, nonostante il campionato sia appena iniziato, potrebbe già salutare il club giallorosso. Al suo posto è stato fatto il nome di Daniele De Rossi, qualche giorno fa accostato al Palermo per sostituire il dimissionario Baldini ma la società rosanero ha poi optato per il più esperto Corini. Il presidente Vigorito sembrerebbe già d’accordo per ingaggiare l’ex calciatore della Roma e molto si potrebbe definire dalla prossima gara del Benevento al Marassi contro il Genoa: una gara difficile che potrebbe significare la salvezza o il definitivo addio di Fabio Caserta.

