Benfica, cambio al vertice: Rui Costa nuovo presidente

Il Benfica cambia al vertice: negli scorsi minuti il club lusitano ha comunicato la nomina del nuovo presidente. Si tratta di Manuel Rui Costa, ex Milan e Fiorentina ed ex colonna delle Aquile, già da diversi anni direttore sportivo.

“Lo Sport Lisboa e Benfica informa che, nei termini previsti dallo statuto e in virtù della comunicazione resa in data odierna dal Presidente del Consiglio, Luís Filipe Vieira, il Vicepresidente Rui Manuel César Costa, assume, con effetto immediato, la Presidenza dello Sport Lisbona e del Benfica, ai sensi del comma a del numero 3 dell’articolo 61 dello statuto del Club. Questa nomina ha il sostegno unanime dei membri del Board of Sport Lisboa e Benfica”.

Un passaggio di consegne reso obbligatorio dai problemi con la giustizia dell’ormai ex presidente Luis Felipe Vieira, che hanno portato alla nomina di Rui Costa.

Per il portoghese adesso un nuovo capitolo della sua carriera calcistica infinita, in un momento molto delicato per il suo Benfica.

OMNISPORT | 09-07-2021 22:01