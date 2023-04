Benfica, Schmidt prova a scuotere la squadra

L'allenatore delle Aquile: "Dovremo essere lucidi e segnare molti gol, ma l'Inter è pericolosa":

18-04-2023 19:53

Sarà una vera e propria impresa quella che è chiamato a centrare Roger Schmdit, dopo che il suo Benfica ha ceduto 0 a 2 all’Inter in casa.

L’obiettivo della serata è fare gol: “Durante la stagione abbiamo dimostrato di poter fare molte reti e anche al Da Luz ci sono state parecchie occasioni che prutroppo non siamo riusciti a concretizzare; non è facile stare attenti alla fase difensiva quando parti dallo 0-2, l’Inter sa metterci in difficoltà, è una squadra pericolosa. Una settimana fa abbiamo sprecato, ma dobbiamo lasciare fuori dal campo le emozioni e rimanere concentrati su domani. Un gol all’inizio cambierebbe le cose, per questo aver sbagliato qualche occasione di troppo nei secondi 45′ di Lisbona rappresenta un dispiacere; anche un gol non immediato ci darebbe però possibilità di rimonta, è certo che attaccheremo. Non siamo 50 e 50, ci dobbiamo credere sapendo di essere sfavoriti”.

Il bilancio della stagione rischia di essere peggiore delle attese coltivate a lungo: “Il cammino che abbiamo fatto è straordinario, ma nel calcio va così, perdi l’inerzia a sorpresa e sei criticato; tutto questo va accettato, proviamo a ribaltare il risultato superando così il momento di crisi; siamo stati all’altezza di ottime squadre e le statistiche dell’andata evidenziano che la vittoria dell’Inter non era netta. Il Benfica nel suo momento migliore ha grandi possibilità di qualificazione. Una settimana fa non siamo stati perfetti e abbiamo pagato gli episodi, alcuni calciatori hanno viaggiato senza giocare in Nazionale e questo comporta perdere il buon momento, ma siamo ambiziosi e non cerchiamo scuse, sta ai ragazzi far vedere quello che valgono”.