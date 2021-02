Benitez: "Ritornare a Napoli? Meglio che non dica niente"

Rimane sempre delicata la situazione a Napoli per quanto riguarda la panchina partenopea. Gattuso ha la conferma di De Laurentiis, nonostante il momento dei campani sia davvero difficile. In campionato le cose non vanno bene, la squadra ridotta all’osso dall’alto numero degli infortunati, è lentamente scivolata fuori dalla zona Champions e deve guardarsi le spalle se non vuole clamorosamente uscire anche dal lotto delle squadre che lottano per l’Europa league. E a proposito di Europa, le cose non vanno bene neppure li, visto il risultato dell’andata a Granada. Domani servirà cuore, attenzione, voglia tutto quello che serve per cercare di ribaltare il 2-0 ed evitare una cocente eliminazione.

Apparentemente come detto, la panchina di Gattuso, a meno di clamorosi colpi di scena, fino al termine del campionato non è in discussione. Ma la dirigenza partenopea si sta muovendo per riportare a Napoli un grande ex. Il tentativo è stato fatto, da qui a giugno ci saranno altri incontri, dialoghi, trattative…il sogno di De Laurentiis insomma è quello di riportare Benitez a Napoli.

Proprio l’ex tecnico di Napoli e Liverpool tra le altre, ha rilasciato un’intervista ai colleghi di Onda Cero, intervista che è stato possibile ascoltare sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Un mio ritorno a Napoli? Ho una grande relazione con la gente di Napoli e seguo ancora la squadra. Non tiratemi di bocca parole che non voglio dire, meglio non esprimermi. Duvan Zapata? Il suo ex allenatore, Pellegrino, me ne parlò benissimo. All’epoca era un giovane che doveva crescere e c’erano Higuain, Mertens ed altri davanti a lui, perciò non ebbe spazio. Koulibaly e Ghoulam? Erano giovani che crescevano al fianco di calciatori esperti come Albiol”.

OMNISPORT | 24-02-2021 16:44