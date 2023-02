Benitez: "Scudetto al Napoli? E' da novembre che lo dico..."

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, il tecnico spagnolo rivendica il suo pronostico sulla squadra di Spalletti

20-02-2023 11:59

L’ex tecnico del Napoli Rafa Benitez, attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza all’Everton nella stagione 2021-2022, che rivendica il suo pronostico riguardo agli azzurri prossimi alla conquista del terzo scudetto. Lo ha fato sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

Il 62enne spagnolo ha sottolineato: “Ora è facile dire che il Napoli vincerà lo scudetto, col vantaggio che ha. Io però a Spalletti glielo dissi ai primi di novembre. Ci incontrammo in un albergo di Liverpool, in occasione del match di Champions. Il Napoli veniva da una lunghissima serie positiva, era imbattuto tra Italia e gare europee, ma aveva solo 5 punti di vantaggio sull’Atalanta e 6 sul Milan. Dissi a Luciano che avrebbe riportato lo scudetto a Napoli. Lui non lo voleva sentir dire, anche per una questione di scaramanzia, ma io sentivo già allora che sarebbe stato l’anno giusto”.