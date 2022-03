"Benvenuta!": nata in un giorno speciale la figlia di Valentino Rossi

04-03-2022 12:55

Mentre oggi riparte il Mondiale, il primo senza Valentino Rossi, il Dottore vive l’emozione più unica che questa esperienza possa riservargli: la sua compagna, Francesca Sofia Novello, infatti ha annunciato l’arrivo della loro primogenita, alla quale è stato dato il nome di Giulietta.

Francesca Sofia Novello: annuncio social della nascita

Il silenzio di Francesca sui social (interrotto da una stories circa un giorno prima dell’annuncio), aveva insospettito i followers della compagna del Dottore: Instagram ha rappresentato una sorta di diario della gravidanza e degli spostamenti, derivanti dalla nuova impostazione che la loro vita ha maturato in questi mesi.

Il suo profilo così si è mutato in un veicolo di ufficiale conferma delle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni: la bambina è nata.

“Mamma e babbo sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi!”, questa la dida scritta da Francesca Sofia che ha accompagnato questo breve messaggio alla foto che ritrae i piedi della foto in bianco e nero che ritrae per la prima volta sui social la bimba della coppia.

Valentino Rossi: la nascita nel giorno del ritorno del Mondiale

Come nella migliore delle storie, Giulietta è nata proprio mentre riparte il Motomondiale, il primo senza Valentino che ha deciso di dedicarsi ad altri progetti e accantonare le competizioni ufficiali, dopo aver inciso nella storia del motociclismo per più di un ventennio.

Oggi sono in programma le libere in vista della gara in Qatar, ma Rossi avrà ben altro a cui dedicare attenzione e a cui pensare: si realizza un sogno che ha accarezzato a lungo e che ha desiderato condividere con i suoi tifosi, oltre che naturalmente con la sua famiglia: da Francesca a mamma Stefania e papà Graziano.

Rossi e Francesco Sofia Novello, quattro anni d’amore e una figlia

Valentino Rossi ha incontrato Francesca Sofia Novello circa quattro anni fa, in un’occasione divenuta galeotta: la modella brianzola allora lavorava come ombrellina e da allora incominciò una frequentazione con il campione di Tavullia che li ha portati a consolidare questo rapporto.

Una relazione prima a distanza, poi a mano a mano sempre più solida e con un progetto familiare importante: dopo Sanremo, il Covid e la decisione maturata di Valentino di abbandonare le corse, è arrivata la gravidanza e la nascita di Giulietta che ha reso padre il Dottore a 43 anni.

Un cambio radicale, che come ha scritto Lucio Dalla, è avvenuto così repentinamente che “Sembra solo ieri che la domenica ci si chiudeva in casa con la radio”.

