MotoGP, Valentino Rossi saluta: la dedica di Francesca Sofia Novello

Qualunque vita sceglierà per il suo futuro, Valentino Rossi rimane e sarà comunque il migliore pilota di tutti i tempi: campione assoluto, intelligente e competente, nessuno ha vinto tanto e quanto lui e nel modo che ha imposto con il suo stile di guida, la sua capacità di interpretare il ruolo del pilota e la sua pulizia e il suo acume nel lavorare con i team che lo hanno reso il Dottore. Anche la sua compagna, Francesca Sofia Novello era a Misano per celebrare il Rossi day, il saluto più vibrante sulla pista dedicata all’amico e compagno Marco Simoncelli. Dieci anni senza il Sic e il saluto al più grane che ha ispirato generazioni di piloti.

Con il pancione nascosto a fatica dalla felpa di commiato di valentino, Francesca Sofia Novello incinta della prima figlia di Valentino Rossi e sua ha assistito alla gara, all’elogio, ai saluti della sua Italia.

“Grazie, amore”, solo poche parole su Instagram condivise con il motto di giornata, quelle che Francesca ha pubblicato su Instagram per celebrare un evento assoluto, irripetibile. A breve diventerà padre e lascerà le piste ad altri piloti, che non potranno fare a meno di misurarsi con il suo talento impareggiabile.

Per il campione di MotoGP si chiude un ciclo di ben 25 anni, nove mondiali vinti e l’aver segnato un’era che non tornerà con le medesime sembianze che abbiamo imparato a capire meglio anche grazie all’immediatezza e alla comunicativa di Rossi, che ha contribuito a rendere ancora più popolare il motociclismo.

Con Francesca Sofia Novello, il migliore amico di Valentino, Uccio, era diversi i personaggi vicini a Rossi in questo saluto intriso di malinconia e soddisfazione che si è intrecciato, suo malgrado, con il ricorso del Sic: suo fratello Luca Marini, con lui nell’avventura imprenditoriale lanciata, l’amico Cesare Cremonini, molto vicino a Vale, Bagnaia e Morbidelli e quella grande famiglia che Rossi ha edificato e intessuto rimanendo ancorato a Tavullia, alla sua famiglia, ai genitori Graziano e Stefania.

“Sono circondato d’affetto e fanno piacere tutti questi eventi speciali per me. Avrei bisogno di una controfigura per potermi dedicare esclusivamente alla pista. Ma sono molto contento”, ha detto Rossi nella consapevolezza che sta per chiudersi un’epoca per lui, per la MotoGP e anche per lo sport.