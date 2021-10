MotoGP, l’ultimo abbraccio di Misano a Valentino Rossi

24-10-2021 16:26

Sarà un Gran Premio, quello andato in scena oggi a Misano, che in tanti faticheranno a dimenticare, Valentino Rossi in primis.

Per il “Dottore” infatti si trattava dell’ultima gara della carriera sul suolo italiano, un evento questo che in tanti non si son voluti perdere per celebrare a dovere quella che è e sarà sempre una vera e propria leggenda della MotoGP.

Emblematica in questo senso è stata la manifestazione d’affetto che il pilota di Urbino ha ricevuto una volta terminato (con un onesto decimo posto) il GP dell’Emilia-Romagna quando prima i suoi rivali in pista e poi gli spettatori sulle tribune hanno voluto tributargli tutti gli onori del caso.

Rossi quindi, a partire dal fratello Luca Marini fino al neocampione del mondo Fabio Quartararo, ha ricevuto i complimenti di tutti i piloti della classe regina lasciando poi che fosse la “marea gialla” dei suoi tifosi a riversargli addosso cori e applausi scroscianti.

L’alfiere della Yamaha a questo punto, dopo aver lanciato ai fans il proprio casco, si è concesso ai familiari e agli amici presenti i quali l’hanno accompagnato, un abbraccio dopo l’altro, a ricevere dalle mani di Luigi di Maio e dal sottosegretario Valentina Vezzali il premio alla carriera come ‘Icona del Made in Italy nel mondo’.

Qui, durante la cerimonia, il “Dottore” ha invitato il pubblico a seguire anche gli anni prossimi la MotoGP e, commentando la gara appena terminata, si è lasciato andare a una piccola confessione.

“È stato lungo e bello, talmente bello che forse alle ultime due non ci vado. Ho fatto una gara decente” le parole di Rossi che, nell’arco del pomeriggio, non ha mai nascosto la commozione l’orgoglio per quanto fatto e per la vicinanza mostratagli dalla sua gente.

“Abbiamo un sacco di piloti giovani e forti che corrono quindi bisognerà d’ora in poi fare il tifo per loro e continuare a guardare le gare” ha chiosato emozionatissimo il classe 1979.

