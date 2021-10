Luca Marini, pazzesca prima fila: "Posso fare grandi cose"

23-10-2021 15:48

Sabato da incorniciare per il pilota della SKY VR46 Avintia Luca Marini, che per la prima volta in carriera partirà dalla prima fila in MotoGp. Il ducatista ha chiuso al terzo posto le qualifiche del Gran Premio dell’Emilia Romagna, dietro ai compagni di marca Pecco Bagnaia e Jack Miller.

“Questo di oggi è un grandissimo risultato, niente da dire, è stato veramente un bel giro, ho cercato semplicemente di cogliere l’occasione – sono le parole del fratello di Valentino Rossi -. In queste condizioni così difficili la differenza tra le moto si assottiglia. Chiaro che ho sempre qualcosa di meno, ma finché non si arriva a tempi stratosferici il pilota può fare la differenza. Questo è un weekend carico di emozioni, ci sono molte cose toccanti e importanti; bisogna incanalare le emozioni nel verso giusto“.

“E’ davvero tanta roba, ho dato tutto me stesso, sapevo che l’obiettivo di finire nelle prime due file era raggiungibile; all’ultima curva mi sono tenuto un po’ di margine, avevo capito che era un buon giro e ho preferito non rischiare per evitare errori”.

E ora la gara: “Sarà un’ottima occasione per imparare qualcosa. Ora ci godiamo questa prima fila, siamo molto contenti, abbiamo lavorato tanto e bene, c’è ancora molto da fare ma voglio finire al meglio questa stagione ed essere pronto per l’anno prossimo, possiamo fare grandi cose”.

