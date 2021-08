Rossi papà, Francesca Sofia: "Come la chiamiamo?", parte il toto nome

Nonostante Valentino Rossi sia impegnato con l’ultima parte della stagione di MotoGP, le sue ultime gare nel Motomondiale prima del ritiro come da lui stesso annunciato, attorno al Dottore non si parla d’altro che della sua futura paternità. E mentre il campionissimo di Tavullia scherza sulla figlia: “Avrei preferito un maschio…” la sua futura mamma, Francesca Sofia Novello, si diverte su Instagram a far partire una sorta di toto nome per la nascitura.

Valentino Rossi padre: “Almeno non la metterò in moto”

Subito dopo Ferragosto, nemmeno troppi giorni dopo l’annuncio del suo ritiro dal Motomondiale, Valentino Rossi ha dato un’altra grande notizia al suo folto numero di tifosi: il fatto di diventare padre insieme alla sua compagna Francesca Sofia Novello. Facile che l’attenzione, al di là del 6° posto in Austria con tanto di podio mancato, si sia spostata sul suo futuro da padre. A ridosso del week end di Silverstone, il Dottore ha parlato così del fatto di avere una figlia.

“volevamo prenderci una pausa dopo il ritiro, ma non abbiamo perso tempo! Siamo contenti, due anni fa sarebbe stato un colpo ma adesso sono felice. Diventare babbo per me non cambia niente. Fa parte della vita privata e siamo tutti molto contenti. Poi è una bambina, avrei preferito un maschio, ma almeno non la metterò sulla moto…”

Francesca Sofia Novello indecisa sul nome di baby Rossi

In queste settimane, dall’annuncio della gravidanza, sui social, i numerosi followers e tifosi dei due futuri genitori, hanno invaso le rispettive bacheche di consigli sui nomi da dare alla futura erede di casa Rossi. Divertita, Francesca Sofia Novello ha voluto rispondere ai tanti fan che le chiedevano come avrebbe chiamato la figlia, e lo ha fatto ovviamente con una diretta Instagram: “Siete meglio voi del libro dei nomi, argomento nome sempre infuocato. Sappiate che nessuno di voi finora ha azzeccato il nome a cui io e Valentino stiamo pensando che comunque non riveleremo fino al giorno del parto. A parte che sono sicura cambieremo idea 2/3 volte…”

Proprio recentemente, prima della partenza per Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP, i due sono stati paparazzati dal settimanale “Chi”, in edicola da mercoledì scorso, a bordo del lussuosissimo yacht di Rossi al largo di Pesaro. La modella, 27 anni, già co conduttrice del Festival di Sanremo 2020, sfoggiava già un costume a vita alta da cui si vede chiaramente la pancia da futura mamma.

SPORTEVAI | 28-08-2021 09:05