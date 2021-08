Valentino Rossi papà: la gioia dei futuri nonni Graziano e Stefania

Valentino Rossi sarà padre: la Gazzetta dello Sport ha intervistato i futuri nonni Stefania Palma e Graziano Rossi, che da tempo attendevano la notizia. “Che sia una bambina è meraviglioso, basta piloti, sogno da sempre di avere una scienziata in famiglia. Vale sarà un papà perfetto, se non lo è lui…”, le parole di Stefania.

Graziano è felice, ma spera anche in un maschietto in futuro: “È una notizia divertentissima. E poi a me le bambine piacciono tanto, sono più geniali dei maschiacci. Però, per continuare la tradizione di piloti in famiglia, tocca che Valentino ci metta su le mani per il secondo. Almeno due tentativi vanno fatti”.

OMNISPORT | 19-08-2021 09:40