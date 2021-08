MotoGP, la Yamaha prepara una sorpresa per Valentino Rossi

Il mese delle sorprese per Valentino Rossi non è ancora finito.

In poche settimane il pilota di Tavullia ha vissuto una serie di emozioni più o meno attese che hanno ravvivato una stagione finora deludente alla guida di una moto del team Petronas, formazione satellite della Yamaha.

Prima l’annuncio, dato alla vigilia del Gp di Stiria dell’8 agosto, dell’addio alle corse al termine della stagione, dopo 25 anni di successi. Quindi l’ottima prestazione sempre sul circuito di Zeltweg, dove a Ferragosto si è corso il Gp d’Austria, chiuso da Valentino all’ottavo posto dopo essere stato quinto fino a poche tornate dalla fine ed aver sognato il podio pur avendo corso gli ultimi giri con la gomma da asciutto su pista bagnata.

Roba da fenomeni pure, ma comunque nulla al confronto con la notizia dell’imminente paternità, data dallo stesso Rossi a modo proprio attraverso una gag sul proprio profilo Instagram e diventata subito virale tra i followers di Valentino con la compagna Francesca Sofia Novello, che darà alla luce una bambina.

Basta così? Niente affatto, se è vero che gli stravolgimenti in corso in casa Yamaha potrebbero interessare indirettamente anche lo stesso Valentino in vista della seconda parte dell’ultima stagione di Rossi all’interno del paddock.

Secondo quanto riportato da ‘The Race’, infatti, il Dottore potrebbe ritrovarsi presto un compagno di squadra nuovo di zecca e molto illustre come Andrea Dovizioso.

In che modo si arriverebbe al “ripescaggio” del pilota romagnolo, che sta vivendo un anno sabbatico dopo essere stato appiedato dall’Aprilia e reduce dalla delusione del mancato approdo in Aprilia per la prossima stagione dopo l’annuncio del team di Noale dell’arrivo di Maverick Viñales come compagno di Aleix Espargaro?

Tutto parte proprio dal licenziamento di Viñales, deciso dalla yamaha dopo il clamoroso sabotaggio dello spagnolo avvenuto a Zeltweg.

La storia tra Mav e la Yamaha è finita e se nell’immediato a Iwata hanno deciso di affiancare a Fabio Quartararo Carl Crutchlow, come noto dal prossimo anno il secondo pilota del team ufficiale sarà Franco Morbidelli, attualmente in Petronas con Rossi.

L’italo-brasiliano è reduce dall’operazione al ginocchio di fine giugno, ma il suo rientro in pista potrebbe avvenire già il 19 settembre a Misano. Se così fosse Yamaha potrebbe decidere di anticipare la promozione di Morbidelli nel team ufficiale e a quel punto in Petronas, dove a Silverstone il 29 agosto correrà Jake Dixon, avrebbero deciso di dare un’occasione proprio a Dovizioso.

I contatti sarebbero già avviati. Con una coppia come quella formata da Rossi e Dovi il finale di stagione 2021 sarebbe imperdibile, al di là della lotta per il titolo mondiale tra Fabio Quartararo e le agguerrite Ducati.

OMNISPORT | 21-08-2021 12:09