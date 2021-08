La Yamaha non farà correre Vinales neanche a Silverstone

Il pilota spagnolo e la sua squadra sono entrati in conflitto nel Gran Premio di Stiria, e questo ha portato alla sospensione di Maverick per la gara seguente, che si è disputata sempre al Red Bull Ring domenica scorsa.

E’ successo tutto negli ultimi giri della prima gara corsa in Austria, quando Vinales ha guidato in maniera strana, portando deliberatamente il motore a limitatore, a causa della frustrazione accumulata per la mancanza di risultati nell’ultimo periodo, per stessa ammissione del pilota catalano. Questo ha portato i vertici del marchio giapponese a punirlo severamente, impedendogli di guidare la sua M1 la settimana successiva.

“Al momento tutto è possibile, la Yamaha in Giappone era chiusa fino a ieri. La decisione è stata presa qui, da noi in Europa. Abbiamo avuto dei colloqui con il Giappone, ma il primo passo è stato quello di sospenderlo in vista di questa gara. Poi vedremo cosa succederà”, aveva detto infatti il team manager Massimo Meregalli.

Il costruttore di Iwata ha deciso ufficialmente di lasciare Vinales fuori dall’equazione e quindi non sarà in sella alla M1 neppure nel Gran Premio di Gran Bretagna della settimana prossima dove sarà sostituito da Cal Crutchlow.

OMNISPORT | 18-08-2021 14:57