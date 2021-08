Valentino Rossi, altre novità in arrivo: c'è l'annuncio più bello

Tutto si può dire meno che l’estate 2021 di Valentino Rossi sia stata banale. In meno di un mese, infatti, il pilota di Tavullia ha vissuto emozioni molto diverse tra loro, ma ugualmente indimenticabili.

Così, dopo l’annuncio del ritiro dalle corse al termine della stagione in corso e dopo aver accarezzato il sogno di finire sul podio nel pazzo Gp d’Austria, dove Valentino ha corso gli ultimi giri con le gomme da asciutto sulla pista bagnata chiudendo all’ottavo posto dopo essere stato anche in quinta posizione, ora ecco una notizia di tutt’altro genere. Quella dell’imminente paternità.

Valentino diventerà genitore a 42 anni. A darne l’annuncio è stato lo stesso Dottore, ovviamente a proprio modo.

Attraverso la propria pagina Instagram, infatti, Rossi ha messo in atto una vera e propria scenetta, indossando appunto il camice da… dottore con tanto di stetoscopio per auscultare la pancia della fidanzata Francesca Sofia Novello.

Il tutto accompagnato da una didascalia altrettanto divertente: “Dopo un’attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina”.

Facile immaginare l’emozione della coppia e in particolare di Valentino Rossi, che proprio pochi giorni fa, in una delle prime interviste rilasciate dopo la notizia dell’addio alle corse, aveva messo l’obiettivo della paternità tra i primi sogni da provare a raggiungere in tempi brevi.

Rossi e Francesca Sofia, modella e influencer di 27 anni, hanno una relazione da circa tre anni dalla quale ora nascerà il frutto più bello.

E chissà se di fronte a un evento così importante ed emozionante Valentino riuscirà a resistere alla tentazione di tornare in un prossimo futuro sulle due ruote, magari attraverso delle wild cards, ipotesi non scartata a priori da Rossi interrogato a riguardo proprio al termine del Gp d’Austria, dopo il quale tuttavia il nove volte campione del mondo ha pronunciato anche altre, significative parole: “Se ho avuto paura di correre sotto la pioggia con gomme d’asciutto? Quando guidi non ci pensi, poi magari dopo ti viene da riflettere sul chi te lo faccia fare”. Da papà ancora di più…

OMNISPORT | 18-08-2021 19:07