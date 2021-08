Berardi chiede la cessione al Sassuolo: la società chiude

Domenico Berardi via dal Sassuolo. Una voce che nelle scorse stagioni si è sempre sparsa a macchia d’olio tra testate, siti, bar sport, senza mai trovare riscontri nella realtà. Anche quest’anno la trama sembra la stessa. Con un dettaglio: Berardi ha chiesto al Sassuolo di cambiare squadra. Proprio nelle ore in cui un altro pilastro della formazione neroverde, ovvero Manuel Locatelli, è ufficialmente diventato un nuovo calciatore della Juventus.

A 12 giorni dalla conclusione del mercato estivo, prevista per martedì 31 agosto, il Sassuolo si è trovato a fare i conti con un caso che poteva diventare spinosissimo. Immediatamente gestito dall’AD Giovanni Carnevali, che al ‘Corriere dello Sport’ ha azzerato le possibilità di vedere ceduto il numero 25. “Non è arrivata formalmente nessuna offerta. Non prenderemo in considerazione in ogni caso nessuna trattativa. Ci abbiamo messo due mesi per cedere Locatelli e ora mancano meno di quindici giorni alla fine del mercato. Non ci sarebbero i tempi e in ogni caso Berardi per noi ha un valore economico ancora superiore”.

Nessuna offerta e nessuna trattativa considerabile, visti i tempi troppo stretti. L’esterno della Nazionale ha disputato un Europeo da protagonista, partendo titolare nelle prime partite e realizzando uno dei rigori contro l’Inghilterra. Se vorrrà alzare il tiro, insomma, Berardi dovrà aspettare almeno la prossima sessione di mercato.

OMNISPORT | 19-08-2021 11:20