Berger: "Ferrari? Non avrei accettato"

L'ex pilota di Maranello: "Sto dando la priorità al mio progetto di vita".

28-01-2023 22:04

L’ex pilota della Ferrari Gerhard Berged a Auto, Motor und Sport ha spiegato che avrebbe detto no ad una possibile offerta della squadra di Maranello: “Cosa avrei detto alla Ferrari se mi avesse chiesto di essere il successore di Mattia Binotto? No, non avrei accettato”.

“Come ho già spiegato, sto dando la priorità al mio progetto di vita. Ho 63 anni e mi rendo conto di non essere più carico come qualche anno fa”. Berger ha anche smentito un possibile ruolo nella scuderia Audi, che dovrebbe debuttare nel 2026.