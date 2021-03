Bergkamp, Wise e Pochettino insieme: in campo i figli d'arte

Da Veron a Chiesa, da Haaland a Simeone, sono tanti i figli d’arte di giocatori anni ’90 protagonisti nel calcio attuale. Gli ultimi arrivati, oltre all’erede della Bruja, sono i ragazzi del Watford. Tutti insieme, nella disfatta del club Under 23 contro il Cardiff.

Triste 4-0 per gli Hornets, ma giorno speciale per i figli d’arte nel mondo del pallone.

Maurizio Pochettino, figlio del tecnico del PSG, che in terra britannica si è già distinto con la maglia del Tottenham, in campo insieme a Mitchel Bergkamp ed Henry Wise.

Tutti insieme per la prima volta con la casacca dei giovani del Watford, dopo il loro acquisto nell’inverno 2021 da parte del club. Mitchel è ovviamente figlio di Dennis, fenomenale ex attaccante dell’Arsenal, mentre Henry è nato nel 2000 da Wise, ex idolo del Chelsea.

Se Pochettino è un esterno destro di grande qualità, il figlio di Bergkamp è invece un trequartista che sembra avere nei piedi la classe del padre. Sarà difficile però superare il genitore, tra i giocatori più talentuosi mai visti in Serie A, ai tempi dell’Inter, e Premier League.

Anche Wise è un centrocampista interno come il padre, che può giocare però in diverse posizioni, da trequartista a mezzala, fino al ruolo di mediano. La loro prima occasione con il Watford è andata male, ma in futuro per loro ci sarà la possibilità di crescere e puntare alla prima squadra.

Attualmente il Watford è in piena lotta per tornare in Premier League: dietro ad un Norwich a pochi passi dalla promozione, condividono il secondo posto proprio i giallorossoneri e il Brentford, mentre lo Swansea segue a ruota per riportare un pezzo di Galles nella massima serie.

OMNISPORT | 10-03-2021 01:30