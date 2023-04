Berlusconi rivela: “Grande rimpianto non aver acquistato Maradona”

L'ex presidente del Milan e la tentazione di portare Diego in rossonero: “Forse con la disciplina che c'era da noi avrebbe evitato certi errori”

02-04-2023 12:30

Silvio Berlusconi alla vigilia di Napoli-Milan non può non ricordare il grandissimo Diego Maradona: “Non avere acquistato Diego Armando Maradona è un rimpianto profondissimo. Anche perché era una persona fragile e forse la disciplina e l’attenzione ai singoli che c’era nel mio Milan lo avrebbero aiutato a evitare alcuni errori”.

Difficile però vedere il Pibe de Oro in rossonero, dice l’attuale numero uno del Monza: “Maradona era Napoli, era il simbolo e la bandiera del più grande Napoli della storia e le bandiere non si comprano e non si spostano”.