Bernardeschi infortunato al 18' di Inter-Juve

24-10-2021 21:28

Piccola svolta al quarto d’ora di Inter-Juventus: prima del vantaggio interista firmato Edin Dzeko, in una contesa per un pallone in area tra Federico Bernardeschi e Matteo Darmian, l’esterno bianconero è catuto a terra dolorante.

Nessun contatto sospetto, né un forte contrasto: il giocatore nello slancio si è fatto male alla spalla, chiedendo subito il cambio.

Ha poi provato a continuare, senza successo: dopo il goal del vantaggio dell’Inter, al 18′ Massimiliano Allegri lo ha sostituito con Rodrigo Bentancur.

OMNISPORT