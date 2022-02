Bernardo Silva: "Il City avrebbe potuto fare anche di meglio..."

15-02-2022 23:45

E’ un Bernardo Silva felice e molto obiettivo quello che si presenta ai microfoni di BT Sport al termine del roboante 5 a 0 del Manchester City contro lo Sporting Lisbona, nell’ottavo di Champions disputato al “José” Alvalade. Per l’ex Monaco e Benfica, due reti che avrebbero potuto essere tre, se solo Jovanovic non gli avesse annullato il suo colpo di testa vincente al 49′ su cross di de Bruyne per fuorigioco: “Sono contentissimo così – ha spiegato -, certo il fascino dell’hat-trick non si discute. Il primo tempo l’abbiamo chiuso in vantaggio di 4 reti andando al di là della nostra reale prestazione. Abbiamo giocato abbastanza bene, ma certi primi tempi si possono chiudere anche sullo 0-0”.

E ancora: “Abbiamo concretizzato praticamente tutto quanto abbiamo creato, siamo stati particolarmente cinici e un 5-0 all’andata è certamente un ottimo risultato. I fischi del pubblico? Segnare qui, per me, ha sempre un fascino in più. Vengo dall’altra parte della città: mia madre tifa Sporting, mio padre Benfica, club che mi ha cresciuto Ed ecco spiegato tutto…”.

