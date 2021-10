Bernie Ecclestone compie 91 anni: passaggio allo sci alpino in vista?

28-10-2021 15:20

Una notizia incredibile arriva da fanpage.it: Bernie Ecclestone, storico patron della Formula 1, detto il “supremo”, che oggi compie 91 anni e che dal 2017 non fa più parte del Circus a causa dell’acquisizione da parte degli statunitensi di Liberty Media, potrebbe tornare nel mondo della velocità, ma non delle piste del motorsport, bensì di quelle di sci alpino.

Lo svedese Johan Eliasch, il nuovo presidente della FIS (Federazione Internazionale dello Sci), lo vuole come suo consulente per l’organizzazione delle gare di Coppa del Mondo di sci alpino, sport di cui Ecclestone, sempre presente al parterre delle gare di Kitzbuehel, in particolare della discesa sulla Streif, è grande appassionato.

Ecco la risposta che ha rilasciato Ecclestone all’agenzia di stampa Reuters: “Ho detto a Eliasch che dipende da cosa deve fare. Forse accetto, dipende da quanto posso essere d’aiuto. Non ci siamo parlati di recente, ma quello che è certo è che non mi vedrete sugli sci”.

Insomma, Ecclestone non sembra per nulla avere l’intenzione di godersi da pensionato le montagne di dollari che ha fatto portando la Formula 1 nei posti più improbabili, cancellando e stravolgendo allo stesso tempo luoghi storici del Circus, bensì sembra avere la volontà di godersi le montagne di un altro Circus, quello Bianco.

OMNISPORT