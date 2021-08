Berrettini: "A Parigi sarò oro e questa estate top non è finita"

Matteo Berrettini ha rilasciato un’intervista a Sportweek. Il tennista azzurro è reduce da una grande estate, dopo aver raggiunto la finale di Wimbledon nel giorno in cui l’Italia del calcio si è laureata campione d’Europa: “Molta più gente mi riconosce per strada, è vero. Tanti ragazzini mi seguono e questo non ha prezzo. Credo accada quando si riesce a trasmettere qualcosa che va oltre una pallina mandata al di là di una rete. Sapere di essere un esempio, ispirare i giovani è una delle cose che mi rendono più orgoglio. La sfilata con gli azzurri e la coppa? Giorni ed emozioni pazzesche, indimenticabili. Una grande estate e non è ancora finita”.

Berrettini ammette che adesso la sua vita sportiva è cambiata: “Le pressioni si sentono, ma va bene così. Vuol dire che ho fatto risultati importanti”. Resta però il rammarico di aver dovuto rinunciare alle Olimpiadi di Tokyo: “Non partecipare è stata sicuramente la delusione più importante della stagione. Era il mio sogno, da quando ero bambino”.

Berrettini sarebbe stato tra i favoriti per l’oro ma invece si è dovuto accontentare di assistere dal divano alle imprese di Jacobs e Tamberi: “Jacobs ha fatto qualcosa di allucinante, non ci rendiamo ancora bene conto”. Poi una promessa in vista dei prossimi Giochi estivi: “Tornerò con un oro da Parigi”.

Prima c’è New York e l’uomo da battere resta sempre Novak Djokovic: “Il cemento è la superficie su cui c’è maggior lotta, sarà un torneo duro e io giocherò ancora un punto alla volta, ma non regalerò una singola palla”.

OMNISPORT | 27-08-2021 16:57