Berrettini, arrivano i complimenti anche di Mancini e Sacchetti

La finale conquistata da Matteo Berrettini a Londra è un’impresa che travalica i confini del tennis e può essere assolutamente considerata come uno dei traguardi più importanti raggiunti dallo sport italiano negli ultimi anni.

Di recente però, a proposito di colori azzurri, il tennista romano non è l’unico che si è impegnato a riscrivere i libri di storia.

L’Italbasket guidata da Meo Sacchetti è riuscita infatti a strappare una memorabile qualificazione olimpica contro la Serbia, mentre la Nazionale di Roberto Mancini domenica andrà a caccia del titolo continentale agli Europei di calcio.

I due allenatori, a testimonianza del grande spirito di comunione e vicinanza che contraddistingue tutti i protagonisti dello sport nostrano, dopo il successo di Berrettini su Hurkacz si sono affrettati entrambi nel mandare le congratulazioni al numero 9 del mondo augurandogli di poter chiudere in maniera trionfale la sua cavalcata a Wimbledon.

“Bravo Matteo, complimenti da me e dai miei ragazzi. Penso che siano stati davanti alla televisione a vederti. Ti mando un abbraccio e ti mando un in bocca al lupo per la partita di domenica. Ricordati che i sogni sono duri a morire” ha esclamato Sacchetti ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

“Complimenti a Matteo Berrettini, domenica tutti col cuore a Wimbledon e Wembley” ha scritto invece su Twitter l’allenatore della Nazionale di calcio.

OMNISPORT | 09-07-2021 23:25