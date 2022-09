Berrettini e Sinner saranno presenti al torneo ATP di Firenze

11-09-2022 14:08

Matteo Berrettini e Jannik Sinner parteciperanno al torneo ATP 250 di Firenze, in programma tra un mese dal 10 al 16 ottobre. L’Italia è ormai sempre più protagonista del tennis internazionale, data l’introduzione proprio del torneo toscano e di quello di Napoli.

I due, reduci dalla sconfitta ai quarti di finale degli Us Open, saranno dunque protagonisti nel torneo di Firenze. Una manifestazione importante anche per tentare di recuperare punti nella Race verso le Finals di Torino. Per il momento sono 13° Berrettini e 14° Sinner.