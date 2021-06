Berrettini: "Federer? Se giocherà sarà dura"

Grazie alla vittoria sul sudcoreano Soonwoo Kwon, seppur più sofferta del previsto, Matteo Berrettini è diventato il primo tennista italiano capace di qualificarsi per gli ottavi di finale di tutti i tornei dello Slam.

Nel “round of sixteen” al Roland Garros il romano se la dovrebbe vedere con Roger Federer, a propria volta reduce dalla battaglia vittoriosa contro Dominik Koepfer, ma lo svizzero non è certo di scendere in campo avendo dichiarato di pensare al ritiro dal torneo per preservare la propria condizione in vista di Wimbledon dopo la lunga assenza dai campi.

L’italiano non si illude: “Se Federer giocherà metterà in campo l’esperienza che ha nei momenti importanti dei match, un aspetto nel quale gli sono sicuramente inferiore”.

Queste invece le parole di Berrettini a commento della prestazione contro Kwon: “Credo di aver dominato in lungo e in largo per tutta la partita, ma ho impiegato un po’ a sfruttare le occasioni che mi sono creato. Ho giocato bene i punti importanti e questo è quello che conta“

OMNISPORT | 06-06-2021 11:16