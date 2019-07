Berrettini, il sogno finisce: Federer lo spazza via

Non riesce a Matteo Berrettini l’impresa di portare l’Italia ai quarti di finale del torneo di Wimbledon. Dopo l’eliminazione di Fabbiano contro Verdasco e quella di Fognini contro lo statunitense Sandgren, Berrettini si è dovuto arrendere a Sua Maestà Roger Federer, impostosi in tre set in un match che non ha di fatto mai avuto storia.

I parziali sono del resto eloquenti: 6-1, 6-2, 6-2 in un’ora e quattordici minuti. Schiacciante come prevedibile la superiorità dello svizzero, ma Berrettini ha pagato la stanchezza dei turni precedenti oltre al debutto sul campo centrale, dove l’ultimo italiano ad aver vinto resta quindi Adriano Panatta nel primo turno del 1972 contro Neale Fraser.

Berrettini è restato in corsa di fatto solo per i primi tre turni di battuta del primo set, prima di subire un break che ha chiuso in anticipo la partita. Diciotto minuti la durata del primo set, ventotto quella del secondo e del terzo. Per Federer vittoria numero 99 in carriera a Wimbledon, mentre Berrettini, che ha racimolato appena 41 punti, evita quantomeno l’umiliazione di aver partecipato alla partita più veloce della storia di Wimbledon. Il “primato” appartiene sempre a Federer, che nel 2004 spazzò via il colombiano Alejandro Falla in 54 minuti.

L’Italia esce quindi dal tabellone dei Championships anche se l’eliminazione più amara resta quella di Fabio Fognini, accompagnata dal brutto sfogo del tennista ligure contro il pubblico: “Maledetti inglesi, guarda. Maledetti inglesi… Scoppiasse una bomba su sto circolo, una bomba deve scoppiare!".

Fognini, subito multato, ha poi provato a scusarsi: "La frustrazione ti fa fare degli errori. Non volevo offendere nessuno. Mi dispiace. Quando si è in campo può capitare di essere frustrati, molte volte perché non si è consci di come si sta giocando. Se si è offeso qualcuno chiedo scusa. Non ho perso però per colpa del campo, il mio avversario ha giocato meglio".

SPORTAL.IT | 08-07-2019 20:58