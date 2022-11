Berrettini, niente Coppa Davis: "Non potrei essere utile"

26-11-2022 12:11

Matteo Berrettini non riesce a recuperare in tempo per giocare la semifinale di Coppa Davis dell’Italia contro il Canada. A dirlo è lo stesso tennista romano alla Gazzetta dello Sport: “Il piede sta migliorando molto velocemente, sono contento e mi sto allenando molto bene ma non giocherò. Anche se il recupero procede per il meglio, la squadra ha dimostrato di poter vincere”.

“Io sono venuto qui come tifoso e per dare un supporto, diciamo così, di esperienza. Poi se dipendesse da me io giocherei pure su una gamba sola se servisse, ma temo che in questo caso non sarei così utile alla causa Mi sento un po’ un leone in gabbia, è difficile stare qui e non poter entrare in campo. Però ho fatto bene a venire, quando ho capito che avrei dovuto rinunciare, dopo Napoli, ho avuto un paio di giorni difficili. È sempre così quando devo rinunciare a un torneo e purtroppo quest’anno è successo fin troppe volte”.