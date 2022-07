Berrettini: programmato il ritorno in campo

11-07-2022 12:57

Archiviata l’assenza a Wimbledon, il tennista romano, mette nel mirino i prossimi tornei estivi.

Un peccato non averlo visto sull’erba londinese, ma purtroppo la softuna di aver contratto il Covid poche ore prima dell’esordio, ha compresso la sua partecipazione allo slam britannico. Niente Wimbledon dunque, anche se per fortuna, Matteo è tornato ad allenarsi in tempi piuttosto brevi, segno che la sua negativizzazione e guarigione sono completati.

Quali saranno quindi i prossimi impegni di Berrettini? Dal 18 luglio, l’azzurro tornerà ad affrontare il torneo che gli ha regalato la prima gioia sul circuito maggiore, quello di Gstaad, che vinse nel 2018 in finale sullo spagnolo Roberto Bautista Agut. Il suo ruolo sarà verosimilmente di testa di serie numero 2 nell’ATP 250 svizzero, dato che vi gioca anche il norvegese Casper Ruud, recente finalista al Roland Garros.

Dalla Svizzera si passerà all’Austria con lo storico torneo ATP 250 di Kitzbühel, uno dei veri e propri capisaldi del circuito mondiale. Anche qui, si tratta della sua seconda presenza, visto che vi ha partecipato sempre nel 2018 raggiungendo i quarti di finale.

L’obiettivo però a cui mira il tennista azzurro sono i Masters 1000 oltreoceano, con Montreal e Cincinnati che non sono mai state foriere di grandissime soddisfazioni per Matteo che cerca e vuole tornare ad essere il numero uno del ranking italiano. Il sogno ovviamente si chiama US Open: quest’anno Berrettini potrà difendere i quarti di finale raggiunti lo scorso anno.