Berrettini rientra all’ATP 250 di Stoccarda

Il tennista romano è fermo da Montecarlo. Qui lo scorso anno il successo finale su Murray

08-06-2023 10:42

Dopo lo stop di Montecarlo, Matteo Berrettini è pronto a rientrare in campo. L’occasione è l’ATP 250 di Stoccarda, che si gioca su erba, in programma dal 12 al 18 giugno. Torneo che, tra l’altro, Berrettini ha vinto per ben due volte: nel 2019 battendo in finale il canadese Felix Auger-Aliassime e lo scorso anno quando, dopo aver avuto la meglio su Sonego ai quarti, in finale ha battuto Andy Murray. Nella entry list del torneo tedesco figurano anche Lorenzo Musetti (testa di serie n.5) e Lorenzo Sonego.

La testa di serie n. 1 del torneo sarà l’americano Taylor Fritz (n. 8 al mondo), seguito da Frances Tiafoe (12), Hubert Hurkacz (15), Tommy Paul (17). Berrettini, invece, sarà la testa di serie n.6 del torneo.