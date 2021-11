Berrettini si aggrappa alla speranza: "Non voglio mollare"

15-11-2021 10:25

Matteo Berrettini è molto giù dopo l’infortunio rimediato nel match contro Alexander Zverev, il primo delle Atp Finals in corso a Torino.

Dopo aver perso il primo set 7-6, nel secondo il tennista romano ha sentito dolore agli addominali ed è stato costretto a fermarsi: “Adesso sicuramente ci sarà un grandissimo lavoro di team, tendo a non mollare quando ci sono situazione difficili. Farò dei controlli e cercherò di capire cos’è successo”.

Berrettini sosterrà negli esami per capire se sarà possibile tornare in campo martedì, anche se lo stesso azzurro si rende conto che sarà quasi impossibile. “La speranza è l’ultima a morire però è difficile, anche perché dovrei stare in campo martedì ed il livello non è proprio facile da gestire. Vediamo quello che succede, è veramente difficile da immaginare una situazione positiva, ma devo farlo”.

In caso di forfait, al suo posto potrebbe subentrare Jannik Sinner, la prima riserva delle Finals, per le ultime due partite del girone.

OMNISPORT