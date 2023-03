Berrettini: "Sto bene, è solo un momento di down"

Il tennista romano: "Sto lavorando bene con il mio team e mi fido di loro".

22-03-2023 14:51

Matteo Berrettini è in grande difficoltà in questo inizio di 2023 e i risultati lo dimostrano. Nell’ultimo torneo disputato, l’azzurro è stato eliminato ai quarti al Challenger 175 di Phoenix 6-4 3-6 6-3 contro Shevchenko (numero 132 al mondo), giocando un match molto lontano dai suoi standard. In campo, il tennista romano non ha nascosto la propria frustrazione con una frase inequivocabile al coach: “Toglimi dal campo ti prego, sono inguardabile”.

Ai microfoni di Sky Sport, Matteo Berrettini però ha voluto mandare un messaggio ai fan, cercando di tranquillizzarli in vista dei prossimi grandi impegni: “Adesso sto bene, ho avuto dei momenti difficili in questa stagione che fanno parte del processo della vita che ho scelto. So benissimo che ci sono momenti di up e momenti di down ma sto lavorando bene con il mio team e mi fido di loro”.

Berrettini ha ammesso: “Stiamo facendo un lavoro per stare bene mentalmente e fisicamente. Il livello c’è e in qualsiasi lavoro ci sono momenti in cui le cose vanno meno bene ma sto lottando e facendo il possibile per tornare al top”.