Berrettini, ufficiale: rientra il 27 febbraio ad Acapulco

Il tennista romano è uscito al primo turno degli Australian Open e oggi ha reso noto quando riprenderà il suo 2023

01-02-2023 12:14

Matteo Berrettini tornerà in campo il 27 febbraio in Messico, nel torneo Atp 500 di Acapulco. Lo ha comunicato il suo allenatore, Vincenzo Santopadre. Berrettini agli Australian Open è stato eliminato a sorpresa al primo turno da Andy Murray, evento che gli ha fatto perdere molti punti nel ranking. Ora, dopo alcuni giorni di riposo per riordinare le fila e ritrovare la miglior condizione fisica, la decisione di riprendere a fine mese.

Santopadre ha detto: “Finalmente abbiamo un periodo per lavorare con un po’ di continuità. A Melbourne avevamo i 720 punti da difendere, ci siamo tolti il dente e adesso, che di punti ce ne sono pochissimi, possiamo programmare la risalita”.