Bertolini: “Mi aspetto il giusto atteggiamento contro l’Islanda”

“Dalla squadra domani mi aspetto il giusto approccio e l’atteggiamento che si deve avere contro una squadra forte come l’Islanda, molto fisica e molto intensa. Anche la storia ci dice che contro questa squadra c’è sempre un grande equilibrio. Sono una nazione in grande sviluppo. Mi aspetto di vedere la Nazionale che tutti abbiamo visto in questi ultimi anni: una squadra aggressiva, compatta, che si aiuta, e l’atteggiamento giusto”.

Queste le parole proferite nel ritiro di Coverciano, in conferenza stampa dall’allenatore Milena Bertolini, che ha voluto presentare così la sfida che domani vedrà la Nazionale femminile italiana di calcio opposta all’Islanda in un’amichevole importante per il percorso delle azzurre.

A supportare del parole del CT azzurro, è intervenuta anche Sara Gama, capitano delle azzurre: “Quello che mi aspetto domani da noi è innanzitutto partire con l’approccio giusto, e poi credo che sia molto importante fare degli step avanti dal punto di vista della gestione dei momenti della partita. Ci sono varie fasi durante la partita che tu riesci a gestire se incominci ad avere una certa consapevolezza dei momenti e dei tempi di gioco. Questo è un aspetto molto importante sul quale dobbiamo migliorare. Domani è un test importante in cui possiamo provare questo oltre che delle cose fatte in questa settimana di lavoro. Sarà importante gestire in serenità questo tipo di gara per vedere se siamo sulla strada giusta”.

OMNISPORT | 12-04-2021 16:43