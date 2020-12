Bianca Andreescu pronta al rientro dopo un anno di stop

Dopo un 2019 trionfale, con le vittorie a Indian Wells e Toronto, e culminato con la conquista degli US Open battendo Serena Williams in finale, la canadese Bianca Andreescu, ferma dalle WTA Finals dell’anno scorso a Shenzhen prima per un infortunio al ginocchio e poi per un altro al piede, è pronta a tornare in campo per il 2021 dopo un anno interamente saltato. Ne sono convinti il suo allenatore Sylvain Bruneau e la sua preparatrice atletica Virginie Tremblay. Il ritorno della 20enne nordamericana di Mississauga, di chiari origini rumene, è previsto nei tornei di preparazione all’Australian Open.

OMNISPORT | 14-12-2020 20:50