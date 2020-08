Bianconero rifiuta la Premier, juventini sul piede di guerra

Da Aaron Ramsey i tifosi della Juventus si attendevano certamente di più nella prima stagione del gallese in bianconero. Invece l’ex Arsenal non è riuscito neanche a imporsi come un titolare fisso nella squadra di Maurizio Sarri, nonostante nessuno degli altri centrocampisti dell’organico bianconero vantasse le sue caratteristiche, soprattutto in fase di inserimento in area avversaria.

Delusione Ramsey, ma il Newcastle lo vuole

Ramsey è stato titolare appena 11 volte in campionato e soltanto 2 in Champions League e a oggi i 4 gol segnati con la maglia bianconera potrebbero non bastare per la sua riconferma. Il gallese, d’altra parte, è ancora molto stimato all’estero, soprattutto in Premier League, come dimostra anche la notizia lanciata da Nicolò Schira sul suo account Twitter.

“Il Newcastle ha mostrato interesse per Aaron Ramsey la scorsa settimana. I Magpies hanno aperto una trattativa con la Juventus per ingaggiare il centrocampista gallese, ma Ramsey ha rifiutato l’offerta”.

I tifosi bianconeri sperano nella cessione

L’ex Arsenal non è convinto del trasferimento al Newcastle, ma i tifosi della Juve sperano che possa partire, anche per fare spazio nel monte ingaggi: Ramsey ha infatti un contratto da ben 6,5 milioni di euro netti più bonus.

“Il Newcastle? Quello è il suo livello”, scrive sprezzante Gooner tra i commenti al tweet di Schira. “Questo è un altro mattone che ci tiriamo sui denti”, aggiunge Voice. “Se parte godo”, il commento di Dani.

“Per il giusto prezzo credo che potremmo privarcene”, il parere di Andrea. “Credo che non dobbiamo illuderci – chiosa Carole – non penso che Ramsey andrà mai al Newcastle. Dovremo tenercelo ancora”.

SPORTEVAI | 27-08-2020 09:50