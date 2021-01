Biasin, il consiglio all'arbitro di Inter-Juve scatena i social

Come preventivabile, sarà Daniele Doveri a dirigere Inter-Juventus in programma domenica sera a San Siro. Doveri sarà coadiuvato da Carbone e Peretti, Maresca sarà il quarto uomo, mentre al Var ci saranno Calvarese e Alassio.

Inter, bilancio negativo

I precedenti non sono il miglior biglietto da visita per i nerazzurri, che nelle 19 gare arbitrare dal fischietto di Volterra hanno collezionato solo 7 successi, 6 pareggi e 6 sconfitte. Bilancio migliore la Juventus che, in 16 partite, ha ottenuto 11 vittorie, 3 pareggi e 2 sole sconfitte. Arrivata l’ufficialità della designazione, Biasin ha voluto dire la sua dando un consiglio spassionato a Doveri.

Il consiglio per l’arbitro di #InteJuventus è sempre lo stesso: darsi malato.

I commenti nerazzurri

Il commento a caldo del giornalista di fede nerazzurra non ha tardato a infiammare i social. I tifosi di fede nerazzurra confermano di non gradire la scelta: “Doveri ovvero il nostro peggior arbitro come risultati, chissà come mai la cosa non mi sorprende“. C’è poi chi ironizza in modo sottile e scrive: “Doveri sa cosa deve fare e non ha paura di farlo”.

Le risposte degli juventini

D’altro canto, gli juventini rimandano al mittente le accuse: “darsi malato se vince la Juve, se vince l’Inter sarà sempre grande serata di sport e l’arbitro sarà dimenticato (come dovrebbe essere giustamente SEMPRE)”, scrivono. O ancora: “Se c è un favore per la Juve se ne parlerà per secoli al contrario due minuti”, ribatte qualcuno e, infine chi vede nel tweet la volontà di mettere le mani avanti e cercare una giustificazione per un’eventuale sconfitta: “il solito pianto preventivo dei cartonati che pensano sempre all’arbitro (se perdono)…”.

